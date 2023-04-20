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Відразу в гості приїдуть. Росіянка поскаржилась на закони, які заборонять говорити про армію РФ

Новость на русском →
Росія, Четвер 20 квітня 2023 18:40
Відразу в гості приїдуть. Росіянка поскаржилась на закони, які заборонять говорити про армію РФ Фото: росіянка поскаржилась на закони, які заборонять говорити про армію РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Дружина російського військового у телефонній розмові з ним поскаржилась на нові закони, через які їй може загрожувати тюремне ув'язнення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки України.

"Я тобі кажу "про дискримінацію російської армії, або ще чогось там, або висвітлення тих дій, які там відбуваються", так, карається законом до 12 років ув'язнення", - говорить вона.

Вона розповідає, що тепер боїться говорити зі знайомими, адже вони можуть не так її зрозуміти та "повідомити в органи". За словами жінки, тепер необхідно детально перевіряти свої дописи у соцмережах. Вона боїться, що за кожне неправильне слово або поставлений лайк її арештують.

"Якщо я ще сусідові хоч кому-небудь скажу що-небудь таке... а той просто візьме кому-небудь скаже в органи, що я така не хороша - до мене в гості приїдуть", - розповіла вона.

Раніше ми писали, що жителі російської Кубані почали отримувати від ПВК "Вагнера" листи із закликами приєднатися до лав найманців.

Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що у битві за Бахмут "вагнерівці" втратили свої найкращі підрозділи.

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