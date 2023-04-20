Відразу в гості приїдуть. Росіянка поскаржилась на закони, які заборонять говорити про армію РФ

Дружина російського військового у телефонній розмові з ним поскаржилась на нові закони, через які їй може загрожувати тюремне ув'язнення.

"Я тобі кажу "про дискримінацію російської армії, або ще чогось там, або висвітлення тих дій, які там відбуваються", так, карається законом до 12 років ув'язнення", - говорить вона.

Вона розповідає, що тепер боїться говорити зі знайомими, адже вони можуть не так її зрозуміти та "повідомити в органи". За словами жінки, тепер необхідно детально перевіряти свої дописи у соцмережах. Вона боїться, що за кожне неправильне слово або поставлений лайк її арештують.

"Якщо я ще сусідові хоч кому-небудь скажу що-небудь таке... а той просто візьме кому-небудь скаже в органи, що я така не хороша - до мене в гості приїдуть", - розповіла вона.