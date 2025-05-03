Відрахують із вишу? Що буде, якщо студент відмовиться від військової підготовки

Чи можуть студенти відмовитись із проходження БЗВП

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №734 від 21 червня 2024 року, базова загальновійськова підготовка (БЗВП) є обов’язковою для всіх студентів-чоловіків, які навчаються за денною або дуальною формою навчання та визнані придатними до військової служби.

"Програма БЗВП включає 300 академічних годин, з яких 90 годин теоретичних занять проводяться у закладах освіти, а 210 годин практичних занять - у навчальних центрах Збройних Сил України", - пояснює юрист.

Відмова студента-чоловіка від проходження практичної частини БЗВП, за умови його придатності до військової служби, є підставою для відрахування з закладу вищої освіти.

"Жінки-студентки можуть проходити БЗВП виключно добровільно, за умови взяття на військовий облік у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки", - каже Лобунько.

Крім того, відмова від проходження БЗВП може обмежити можливості працевлаштування у державних органах та прокуратурі, оскільки проходження цієї підготовки є необхідною умовою для першого працевлаштування на державну службу.

Наголосимо, що мобілізація осіб, які пройшли БЗВП, не передбачена до 25 років. Люди цієї категорії можуть служити у війську лише за власним бажанням.

Хто звільнятиметься від БЗВП

Від проходження БЗВП звільнятимуться студенти наступних категорій: