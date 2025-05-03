Відрахують із вишу? Що буде, якщо студент відмовиться від військової підготовки

З вересня 2025-го студенти повинні будуть проходити базову загальновійськову підготовку. Вона буде обов'язковою для чоловіків, а для жінок - добровільною.
РБК-Україна розпитало старшого юриста практики військового права ЮК Приходько та партнери Михайла Лобунька, чи можуть студенти відмовитись від проходження військової підготовки і якими будуть наслідки від цього.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №734 від 21 червня 2024 року, базова загальновійськова підготовка (БЗВП) є обов’язковою для всіх студентів-чоловіків, які навчаються за денною або дуальною формою навчання та визнані придатними до військової служби.
"Програма БЗВП включає 300 академічних годин, з яких 90 годин теоретичних занять проводяться у закладах освіти, а 210 годин практичних занять - у навчальних центрах Збройних Сил України", - пояснює юрист.
Відмова студента-чоловіка від проходження практичної частини БЗВП, за умови його придатності до військової служби, є підставою для відрахування з закладу вищої освіти.
"Жінки-студентки можуть проходити БЗВП виключно добровільно, за умови взяття на військовий облік у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки", - каже Лобунько.
Крім того, відмова від проходження БЗВП може обмежити можливості працевлаштування у державних органах та прокуратурі, оскільки проходження цієї підготовки є необхідною умовою для першого працевлаштування на державну службу.
Наголосимо, що мобілізація осіб, які пройшли БЗВП, не передбачена до 25 років. Люди цієї категорії можуть служити у війську лише за власним бажанням.
Від проходження БЗВП звільнятимуться студенти наступних категорій:
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