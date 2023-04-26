"Відпустки заморозилися". Окупанти стурбовані глобальним наступом (перехоплення)

У Росії вже очікують глобального наступу. Через це військових не хочуть відправляти у відпустку з фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки.
Російський солдат, який воює на Лиманському напрямі, у телефонній розмові скаржиться, що незадоволений діями свого командування та не бажає далі виконувати накази.
Також він додає, що незабаром може розпочатися новий наступ.
"Там заморозилися всі ці відпустки, чекають на глобальний якийсь наступ", - уточнив окупант.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що рішення про контрнаступ України прийматимуть в останній момент.
Також ми писали, що, за словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, активні бойові дії можуть розпочатися щонайменше через місяць.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.