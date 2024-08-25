Відпустка при одруженні та народженні дитини. Скільки днів відпочинку дають військовим

Скільки днів можна отримати відпустки при одруженні та народженні дітей

"Одруження є підставою для відпустки. Це регулюється Законом України "Про правовий і соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей". Така відпустка надається тривалістю терміном до 10 днів. Про таку відпустку військовослужбовець має попросити шляхом подачі рапорту, який розглядається відповідно Закону України "Про звернення громадян" строком до одного місяця", - каже юрист.

Також додаткову відпустку чоловікам-військовим надають при народженні дитини.

"Надання відпустки при народженні дитини регулюється Законом України "Про відпустки", на який іде пряме посилання у Законі України "Про правовий і соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей". Тривалість такої відпустки становить 14 днів і надається вона не пізніше трьох місяців з дня народження дитини", - пояснює

Зазначимо також, що військовослужбовцям-жінкам надаються відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами строком на 70 днів та 56 днів - після пологів. Також жінки-військовослужбовиці можуть отримати відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Інші види відпусток для військових

Військовим надають щорічну відпустку, її тривалість не може перевищувати 30 днів. Обов'язкова умова - перша частина має становити не менше 15 календарних днів.

У разі отримання поранення військовому надається відпустка для лікування на 45 або 60 днів, у разі серйозного захворювання - 30 календарних днів. За потреби на підставі висновків ВЛК можуть продовжити відпустку для лікування на 30 календарних днів, а в окремих випадках - на 45 або на 60 днів.

Також військовим можуть надати відпустку за сімейними обставинами у випадках смерті рідних по крові чи по шлюбу, або при виникненні стихійного лиха, від якого потерпіла сім'я. Відпустка для укладання шлюбу також належить до цієї категорії.

Захисникам можуть надати відпустку за кожну одиницю знищеної ворожої техніки, але не більше 15 календарних днів на рік.

Якщо військовий повернувся з полону і не звільняється із війська, йому надають додаткову відпустку, тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини.