Отпуск при женитьбе и рождении ребенка. Сколько дней отдыха дают военным

Военнослужащие имеют право на дополнительный отпуск при женитьбе и при рождении ребенка. Количество дней для отдыха зависит от основания.
РБК-Украина расспросила юриста практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Ярослава Звоненко о том, сколько дней дополнительного отпуска предоставляют в этих случаях и как его получить.
"Женитьба является основанием для отпуска. Это регулируется Законом Украины "О правовой и социальной защите военнослужащих и членов их семей". Такой отпуск предоставляется продолжительностью сроком до 10 дней. О таком отпуске военнослужащий должен попросить путем подачи рапорта, который рассматривается согласно Закону Украины" Об обращении граждан "сроком до одного месяца", - говорит юрист.
Также дополнительный отпуск мужчинам-военным предоставляют при рождении ребенка.
"Предоставление отпуска при рождении ребенка регулируется Законом Украины "Об отпусках", на который идет прямая ссылка в Законе Украины "О правовой и социальной защите военнослужащих и членов их семей". Продолжительность такого отпуска составляет 14 дней и предоставляется он не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка", - объясняет
Отметим также, что военнослужащим-женщинам предоставляются отпуска по беременности и родам сроком на 70 дней и 56 дней - после родов. Также женщины-военнослужащие могут получить отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
Военным предоставляют ежегодный отпуск, его продолжительность не может превышать 30 дней. Обязательное условие - первая часть должна составлять не менее 15 календарных дней.
В случае получения ранения военному предоставляется отпуск для лечения на 45 или 60 дней, в случае серьезного заболевания - 30 календарных дней. При необходимости на основании выводов ВВК могут продлить отпуск для лечения на 30 календарных дней, а в отдельных случаях - на 45 или на 60 дней.
Также военным могут предоставить отпуск по семейным обстоятельствам в случаях смерти родных по крови или браку, или при возникновении стихийного бедствия, от которого пострадала семья. Отпуск для заключения брака также относится к данной категории.
Защитникам могут предоставить отпуск за каждую единицу уничтоженной вражеской техники, но не более 15 календарных дней в году.
Если военный вернулся из плена и не увольняется из войска, ему предоставляют дополнительный отпуск продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части.
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