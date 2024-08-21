Відпустка у Карпатах: як правильно їздити у горах на авто

Гірські дороги додають водієві відразу декілька ускладнень – це і обмежена видимість, і нюанси керування машиною, та й збільшені навантаження на неї, що теж потрібно враховувати. Додайте сюди типову для гір неочікувану зміну погодних умов та деякі інші несподіванки – наприклад, той факт, що їхати на підйом іноді легше, ніж вниз.

Вгору

В комфортабельному салоні сучасного авто водій помічає навіть не всі підйоми. І поки уклін невеликий, автомобіль це прощає, але крутих підйомів (більше 8 – 9 %) в горах набагато більше. І тоді типова помилка багатьох пілотів – неоптимальні оберти двигуна. Двигун не любить як надто високі, так і дуже низькі оберти. Найбільш вигідний з точки зору економії, динаміки і ресурсу мотора діапазон у режимі затяжного підйому для більшості сучасних двигунів – порядку 2000 – 4000 об/хв. Більш точну цифру радимо знайти у заводському мануалі до вашого авто.

Досвідчені драйвери радять в горах тримати оберти трохи вище звичних. Це важливо з точки зору безпеки, щоб мати запас тяги “на педалі” для виходу з нештатної ситуації, які в гірській місцевості трапляються частіше, ніж на рівнині.

Іноді автоматичні коробки передач (незалежно від типу) не зовсім коректно працюють у горах, передчасно перемикаючись “вгору” або навпаки. Надійний спосіб виправити ситуацію – перейдіть в ручний режим коробки і самостійно вибирайте правильну передачу. На простеньких трансмісіях без ручного режиму для подібної ситуації може бути передбачений режим селектора "2" або "3", в якому примусово обмежується кількість передач двома (або трьома) ступенями.

Важливе зауваження: не звертайте увагу на надто енергійних “пілотів”, які обганятимуть вас на підйомі, і не намагайтеся через це змінити свій темп у бік більшої швидкості. Ви ж не знаєте, який в цих гонщиків двигун, рівень майстерності і уявлення про безпеку – натомість ви знаєте ваші власні можливості і очікування від поїздки.

Згори

За словами інструкторів з контраварійної підготовки, більшість водіїв не вміють правильно гальмувати у гірських умовах. Гальма найнадійнішої, здавалося б, машини на гірському маршруті простіше простого перегріти – а значить, з великою ймовірністю отримати “порожню” педаль і втрату контролю на машиною. Тому треба затямити, що головний інструмент водія при уповільненні на тривалих спусках – це гальмування двигуном. Гальмівною педаллю треба лише коригувати процес, скажімо, пере поворотом чи для остаточної зупинки.

Інтенсивність уповільнення у випадку гальмування двигуном регулюється акселератором і підбором передачі. Слід вмикати таку, щоб при всіх відпущених педалях автомобіль котився вниз з бажаною швидкістю. В машинах з “автоматом” для цього зручніше перейти в ручний режим перемикання.

Уникайте тривалого користування гальмами на спусках. Але буває, що спуск короткий і гальмування двигуном застосувати важко, тоді треба сповільнюватися короткими, але сильними натисканнями на гальмівну педаль. Наголошуємо, що тривале м'яке пригальмовування на довгому спуску – це неправильно, воно розігріває гальма.

Повороти

Круті серпантини вимагають знижувати швидкість до 5 – 15 км/год, але при цьому не забувайте завчасно вмикати нижчу передачу. Справа у тому, що разом з такими поворотами часто має місце ще й перепад висоти, коли потрібне буде збільшення тяги на колесах. А перемикатись безпосередньо в повороті дуже небезпечно – може, як то кажуть, не вистачити рук і уваги, щоб стежити за органами керування та обстановкою на дорозі.

Видимість

Частина поворотів на гірських дорогах геть не проглядається, а ширина проїзної частини при тому мала для роз’їзду на швидкості. Тож слід строго триматися своєї смуги і не вилазити на зустрічну. Погано видно дорогу і в кінці підйомів, відтак, нагадаємо, що в таких ситуаціях не можна обганяти. В горах в принципі обгони варто обмежити до мінімуму.

Коротко

Як і в усіх ситуаціях, коли водій потрапляє у незвичну обстановку, найбільш ризикованими бувають перші дні їзди в гірських умовах. І як на гріх, саме відразу після прибуття “на місце” відпочивальники отримують найбільше вражень і емоцій. Але головне правило для людини, якій довірили життя всі інші члени команди – забути про краєвиди і нові враження, а зосередитись на керуванні машиною. Як мінімум в ті самі перші дні.