За ціною суперкарів: ТОП-5 найдорожчих кросоверів українського ринку

Певно, більшість читачів ніколи не бачили цих машин на дорогах. Але в Україні вони є, і при тому служать своїм власникам вірою і правдою – хай не завжди як транспорт, але як атрибут суспільного статусу чи навіть як інвестиція. Для нашого огляду ми відбирали кандидатів з числа марок, які офіційно представлені в країні.

Преміальний сегмент особливий тим, що на ціну конкретного екземпляра впливає не тільки його предметна споживча користь – як то практичність, запас ресурсу і надійність, а й міркування іншого порядку. Важливо, щоб машина була певного бренду і свіжої моделі. А якщо модель вже неактульна, то незважаючи на її молодий вік, невеликий пробіг і ідеальний вигляд, вона буде коштувати суттєво дешевше – бо вже не зможе відігравати своєї головної ролі – служити символом повного благополуччя власника. Тому тут ми згадуємо лише ті машини, які сьогодні можна придбати новими в автосалоні.

Які кросовери найдорожчі

Зробити найдорожчий автомобіль насправді не так вже і складно. Головне, щоб за ним рахувався той чи інший шанований бренд, не пов’язаний останні півстоліття з народними моделями, і були кошти на розробку чи закупівлю потужного силового агрегата. Третя складова успіху не така проблемна – оздобити інтер’єр якісною шкірою та деревиною, плюс начинити його електронікою в наш час обходиться відносно недорого.

Так, ми не згадали ще про тип кузову, з яким виробники преміуму нещодавно отримали чималий клопіт. Адже канонічні купе та великі седани остаточно вийшли з моди, і ексклюзивним маркам довелося нашвидку перелаштовуватись на громіздкі кросовери a la позашляховик. Але вже кілька років як у світі авто для мільйонерів все владналося: сьогодні такі кузови можна знайти в усіх автосалонах, до яких не соромно завітати власнику банківсього рахунку з шістьома-сімома нулями.

Bentley Bentayga EWB Azure, від 15 863 088 грн

Можливо, його не назвеш дуже симпатичним зовні, але на ходу свій імідж енергійного класика цей авто відпрацьовує по повній – двотонна машина (4,0 л, 550 к.с.) набирає першу сотню за 4,5 секунди і кладе стрілку впритул до 300 км/год. Фамільна відмінність цього Bentley – нарівні з аутентичними сталевими кнопками повітряних потоків на торпедо – усю свою спортивну спритність він демонструє м’яко і культурно, не викликаючи у водія напруження і стресу. Хоча підвіска, певна річ, за високих характеристик керованості не могла не вийти жорсткуватою. Проте, навряд чи на таких машинах хтось буде перераховувати вибоїни асфальту у далекій глибинці.

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid, від 8 692 580 грн

Це інший тип супердорогого кросовера і великою мірою протилежність першій машині добірки: авто, конкретно заточене під спортивну їзду. На підтримку цього іміджу працює давній і можна сказати, суто спортивний бренд. Бензиновий турбомотор Cayenne Turbo у виконанні E-Hybrid має додаткову допомогу у вигляді електродвигуна з місткою тяговою батареєю (25,9 кВт-год), так що сумарна потужність силової установки сягає 599 к.с. Як результат – 3,7 с до першої сотні і 295 км/год паспортної максималки. До речі, в колах прихильників швидких машин вважається, що серед них саме Porsche відрізняються високою надійністю та довговічністю, і це додатковий плюс для машини, яка провокує власника на активний драйв.

Mercedes-AMG G63, від 8 836 974 грн

Нам дуже хотілось обрати з каталогів Mercedes’ів імпозантну модель Maybach GLS 600, але вона недостатньо “найдорожча”, бо майже на 400 000 грн. дешевше від AMG G63. Натомість цей заряджений кубик від придворного тюнінг-ательє AMG є характерною ілюстрацією того, які яскраві плоди дає вперта пропаганда. Як не крути, а нинішній G-клас є всього лише нащадком утилітарного військового позашляховика, який 45 років тому проголосили крутим і престижним автомобілем для заможних людей. І який між тим старанно ніс через десятиріччя свою армійську спадщину у вигляді сумнівної керованості на швидкості, незручної посадки і танкоподібної зовнішності. На щастя, у нинішній версії від AMG машина має максимально близькі до людських понять характеристики: потужний двигун (4,0 л, 585 к.с.), досконалу пружинну підвіску, комфортабельний салон з двома (!) окремими кріслами позаду.

Aston Martin DBX 707, від 11 243 651 грн

Так, це було непросто – після ста років виробництва спорткупе і родстерів поставити на конвеєр (чи таки на стапелі?) щось на кшталт позашляховика. Але британські конструктори змогли перекроїти свою свідомість і своє дрібносерійне виробництво, при тому зберігши у дизайні кросовера фірмові агресивно-спортивні риси. DBX 707 є топовою модифікацією моделі і цифра в індексі означає потужність її V8 в кінських силах. Дві турбіни дмухають добряче (обертовий момент – 900 Нм), тож не дивно, що перших 100 км/год машина сягає вже за 3,2 с після старту, а максимальна швидкість становить 310 км/год.

Range Rover SV Long Wheelbase, від 12,001,331 грн

Найбільш розкішна модель однієї з найбільш розкішних марок Range Rover сьогодні називається саме так. Це великий і потужний автомобіль, причому йдеться про його подовжену версію (+ 20 см база, + 20 см довжина) – така випускається разом з більш короткою стандартною. Під капотом SV Long Wheelbase працює бензиновий V8 з двома турбінами, об’ємом 4,4 л і потужністю 615 к.с. Але при тісному знайомстві з моделлю створюється враження, що її творці більшість уваги приділили не технічному начинню, а оздобленню інтер’єру – порахувати всі варіанти оформлення неможливо хоча б тому, що кожна комплектація може бути індивідуальною. Це не диво в даному сегменті, але все одно вражає – наприклад, у варіанті Signature Suite можна обрати конфігурацію лише з двома задніми сидіннями, які обіцяють головним пасажирам особливий комфорт.

Якщо коротко

Як бачите, розкіш буває різна, і причина у тому, що у кожного споживача свої пріоритети і свої уявлення про чесноти машини. Виробники преміальної техніки добре розуміють це і пропонують шановним клієнтам відповідне розмаїття моделей – найдорожчих, але таких різних. Цікаво, що на протилежному боці ринку – в бюджетному класі, працює подібний принцип.