Отпуск в Карпатах: как правильно ездить в горах на авто

Горные дороги придают водителю сразу несколько осложнений – это и ограниченная видимость, и нюансы управления машиной, и увеличенные нагрузки на нее, что тоже нужно учитывать. Добавьте сюда типичное для гор неожиданное изменение погодных условий и некоторые другие неожиданности – например, тот факт, что ехать на подъем иногда легче, чем вниз.

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В комфортабельном салоне современного авто водитель подмечает даже не все подъемы. И пока поклон небольшой, автомобиль это прощает, но крутых подъемов (более 8 – 9%) в горах гораздо больше. И тогда типичная ошибка многих пилотов – неоптимальные обороты двигателя. Двигатель не любит как слишком высокие, так и очень низкие обороты. Наиболее выгоден с точки зрения экономии, динамики и ресурса двигателя диапазон в режиме затяжного подъема для большинства современных двигателей – порядка 2000 – 4000 об/мин. Более точную цифру рекомендуем найти в заводском мануале к вашему авто.

Опытные драйверы советуют в горах держать обороты чуть выше привычных. Это важно с точки зрения безопасности, чтобы иметь запас тяги на педали для выхода из нештатной ситуации, которые в горной местности встречаются чаще, чем на равнине.

Иногда автоматические коробки передач (независимо от типа) не совсем корректно работают в горах, преждевременно переключаясь вверх или наоборот. Надежный способ исправить ситуацию – перейдите в ручной режим коробки и самостоятельно выбирайте правильную передачу. На простеньких трансмиссиях без ручного режима для подобной ситуации может быть предусмотрен режим селектора 2 или 3, в котором принудительно ограничивается количество передач двумя (или тремя) степенями.

Важное замечание: не обращайте внимания на слишком энергичных "пилотов", которые будут обгонять вас на подъеме, и не пытайтесь из-за этого изменить свой темп в сторону большей скорости. Вы ведь не знаете, какой у этих гонщиков двигатель, уровень мастерства и представление о безопасности – вместо этого вы знаете ваши собственные возможности и ожидания от поездки.

С горы

По словам инструкторов по контраварийной подготовке, большинство водителей не умеют правильно тормозить в горных условиях. Тормоз самой надежной, казалось бы, машины на горном маршруте проще простого перегреть – а значит, с большой вероятностью получить "пустую" педаль и потерю контроля на машине. Поэтому нужно понять, что главный инструмент водителя при замедлении на длительных спусках – это торможение двигателем. Тормозной педалью нужно лишь корректировать процесс, скажем, пере поворотом или для окончательной остановки.

Интенсивность замедления при торможении двигателем регулируется акселератором и подбором передачи. Следует включать такую, чтобы при всех отпущенных педалях автомобиль катился вниз с желаемой скоростью. В машинах с автоматом для этого удобнее перейти в ручной режим переключения.

Избегайте длительного использования тормозов на спусках. Но бывает, что спуск короткий и торможение двигателем применить затруднительно, тогда нужно замедляться короткими, но сильными нажатиями на тормозную педаль. Подчеркиваем, что длительное мягкое подтормаживание на длинном спуске – это неправильно, оно разогревает тормоза.

Повороты

Крутые серпантины требуют снижать скорость до 5 – 15 км/ч, но при этом не забывайте заранее включать более низкую передачу. Дело в том, что вместе с такими поворотами часто имеет место еще и перепад высоты, когда потребуется увеличение тяги на колесах. А переключаться прямо в повороте очень опасно – может, как говорится, не хватить рук и внимания, чтобы следить за органами управления и обстановкой на дороге.

Видимость

Часть поворотов на горных дорогах не просматривается, а ширина проезжей части при этом мала для разъезда на скорости. Так что следует строго держаться своей полосы и не вылезать на встречную. Плохо видна дорога и в конце подъемов, поэтому напомним, что в таких ситуациях нельзя обгонять. В горах в принципе обгоны следует ограничить до минимума.

Кратко

Как и во всех ситуациях, когда водитель попадает в необычную обстановку, наиболее рискованными бывают первые дни езды в горных условиях. И как на грех, именно сразу по прибытии на место отдыхающие получают больше всего впечатлений и эмоций. Но главное правило для человека, которому доверили жизнь все остальные члены команды – забыть о пейзажах и новых впечатлениях, а сосредоточиться на управлении машиной. Как минимум в те самые первые дни.