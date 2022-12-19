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Відправляють листи від імені голови ОВА. Шахраї вигадали нову схему "допомоги" ЗСУ

Фото: шахраї вигадали нову схему "допомоги" ЗСУ (freepik com)
Автор: Наталія Гурковська

Підприємці Рівненської області почали отримувати листи від імені голови ОВА з проханням "допомоги" ЗСУ. Це виявилась шахрайська схема, насправді ніхто таких листів не надсилав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Рівненської ОВА Віталія Коваля.

"Підприємці Рівненської області отримують листи нібито від імені начальника Рівненської ОВА з проханням взяти участь у "програмі надання благодійної грошової допомоги Збройним Силам України", -розповів він.

За його словами, за цю "допомогу" бізнес нібито отримає зменшення податку на прибуток пропорційно внесеної благодійної сумі.

"Зловмисниками вже займаються правоохоронні органи", - попередив Коваль.

Він наголосив, що Рівненська ОВА подібних звернень не розсилає і вся гуманітарна діяльність проводиться максимально публічно.

"Будьте уважні, думайте критично і в разі отримання подібних листів - телефонуйте правоохоронцям", - звернувся з проханням очільник регіону.

Нагадаємо, раніше такий вид шахрайства діяв у Львівській області. Так, зловмисники від імені ОВА також "збирали" матеріальну допомогу для військових.

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Рівнешахраї