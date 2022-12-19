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Отправляют письма от имени главы ОВА. Мошенники придумали новую схему "помощи" ВСУ

Фото: мошенники придумали новую схему "помощи" ВСУ (freepik com)
Автор: Наталия Гурковская

Предприниматели Ровенской области начали получать письма от имени главы ОВА с просьбой о помощи ВСУ. Это оказалась мошенническая схема, на самом деле никто таких писем не отправлял.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ровенской ОВА Виталия Коваля.

"Предприниматели Ровенской области получают письма якобы от имени начальника Ровенской ОВА с просьбой принять участие в "программе предоставления благотворительной денежной помощи Вооруженным Силам Украины", - рассказал он.

По его словам, за эту "помощь" бизнес якобы получит уменьшение налога на прибыль пропорционально внесенной благотворительной сумме.

"Злоумышленниками уже занимаются правоохранительные органы", - предупредил Коваль.

Он подчеркнул, что Ровенская ОВА подобных обращений не рассылает и вся гуманитарная деятельность проводится максимально публично.

"Будьте внимательны, думайте критически и в случае получения подобных писем - звоните правоохранителям", - обратился с просьбой глава региона.

Напомним, ранее такой вид мошенничества действовал во Львовской области. Так, злоумышленники от имени ОВА также "собирали" материальную помощь для военных.

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