"Крайній варіант": начальник Генштабу Нідерландів про відправку військ в Україну

За його словами, для Нідерландів зараз "не на часі" говорити про відправлення солдатів в Україну.

"Я думаю, що ви не повинні відкидати жоден варіант, щоб побачити, як найкраще підтримати Україну", - сказав Ейхельсгейм.

Топгенерал Нідерландів наголосив, що відправлення військ в Україну є "крайнім варіантом", і досі його публічно не розглядали. Він допустив, що теоретичний сценарій розгортання військових повинен відбуватися в межах коаліції, наприклад через НАТО або групу з 10-15 країн.

"Було б дуже дивно, якби одна чи дві країни збиралися це зробити", - додав він.

Також Ейхельсгейм зазначив, що існують й інші способи допомогти Україні, наприклад надіслати більше зброї.

Що передувало

26 лютого в Єлисейському палаці в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору у контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.

Зокрема, під час саміту президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО введе війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, в тому, що поки консенсус з цього питання відсутня.

Однак проти відправлення військ НАТО чи ЄС до України виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц, Чехія та Польща також не розглядають такої можливості.

Іспанія та Італія також не погодилися з пропозицією Франції відправити сухопутні війська в Україну.

Категоричним був і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявивши, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".