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"Крайний вариант": начальник Генштаба Нидерландов об отправке войск в Украину

Фото: топгенерал Нидерландов считает, что отправлять войска в Украину не время (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В настоящее время нет смысла обсуждать отправку войск западных стран в Украину, но союзники должны рассматривать все возможные варианты.

Об этом заявил глава Генерального штаба армии Нидерландов генерал Онно Эйхельсгейм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANP.

По его словам, для Нидерландов сейчас "не время" говорить об отправке солдат в Украину.

"Я думаю, что вы не должны исключать ни один вариант, чтобы увидеть, как лучше поддержать Украину", - сказал Эйхельсгейм.

Топгенерал Нидерландов подчеркнул, что отправка войск в Украину является "крайним вариантом", и до сих пор его публично не рассматривали. Он допустил, что теоретический сценарий развертывания военных должен происходить в рамках коалиции, например, через НАТО или группу из 10-15 стран.

"Было бы удивительно, если бы одна или две страны собирались это сделать", - добавил он.

Также Эйхельсгейм отметил, что существуют и другие способы помочь Украине, например, послать больше оружия.

Что предшествовало

26 февраля в Елисейском дворце в Париже прошла рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.

В частности, на саммите президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсус по этому вопросу отсутствует.

Однако против отправки войск НАТО или ЕС в Украину выступил канцлер Германии Олаф Шольц, Чехия и Польша также не рассматривают такую возможность.

Испания и Италия также не согласились с предложением Франции отправить сухопутные войска в Украину.

Категорическим был и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

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