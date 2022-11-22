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Відправляла підлеглих на навчання до РФ. У Куп’янську затримали "директора" ліцею

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Куп'янськ, Вівторок 22 листопада 2022 21:32
Відправляла підлеглих на навчання до РФ. У Куп’янську затримали "директора" ліцею Фото: У Куп’янську затримали "директора" ліцею (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Під час окупації Куп'янська (Харківська область) директор ліцею перейшла на бік РФ. Вона відправляла своїх підлеглих на "курси підвищення кваліфікації" до російського міста Курськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

Правоохоронці вилучили у ліцеї понад 5 тисяч російських підручників та атестати про неповну загальну середню освіту російського зразка.

"Головним "модератором" впровадження російської освіти стала директорка цього ліцею. Так, перед навчальним роком освітянка отримала від окупаційної адміністрації підручники російського зразка для учнів 1-11 класів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що директорка ліцею направила вчителів початкових класів на "підвищення кваліфікації" до м. Курськ РФ. Їй оголосили про підозру за фактом колабораційної діяльності. Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що під Куп’янськом (Харківська область) правоохоронці виявили поплічників окупантів. Два чоловіки допомагали російським військовим залізницею доставляти зброю на фронт.

Правоохоронці затримали працівника управління освіти та директора навчального закладу, які після окупації населеного пункту у Харківській області перейшли на бік росіян.

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