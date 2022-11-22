Контролювали рух військових ешелонів РФ: Під Куп’янськом виявили поплічників окупантів

Під Куп’янськом (Харківська область) правоохоронці виявили поплічників окупантів. Два чоловіки допомагали російським військовим залізницею доставляти зброю на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Двоє мешканців смт Куп‘янськ-Вузловий під час окупації населеного пункту почали співпрацювати з російськими загарбниками", - йдеться у повідомленні. Один з них став "начальником підрозділу Служби експлуатації руху Куп'янської залізниці", а інший став його "заступником". Вони керували залізничним рухом на окупованій території Куп'янського району, слідкували за ефективним використанням рухомого складу залізниці в інтересах представників РФ. Також вони контролювали рух російських військових ешелонів з технікою та боєприпасами для продовження збройної агресії РФ проти України. Так званого "заступника начальника" вдалося затримати та оголосити йому про підозру за фактом колабораційної діяльності. Його "начальник" встиг втекти, тому підозру йому оголосили заочно. Чоловікам загрожує до 5 років позбавлення волі.