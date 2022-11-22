Отправляла подчиненных на обучение в РФ. В Купянске задержали "директора" лицея
В ходе оккупации Купянская (Харьковская область) директор лицея перешла на сторону РФ. Она отправляла своих подчиненных на "курсы повышения квалификации" в российский город Курск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.
Правоохранители изъяли в лицее более 5 тысяч российских учебников и аттестаты о среднем образовании российского образца.
"Главным "модератором" внедрения российского образования стала директор этого лицея. Так, перед учебным годом педагог получил от оккупационной администрации учебники российского образца для учеников 1-11 классов", - говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что директор лицея направила учителей начальных классов на "повышение квалификации" в г. Курск РФ. Ей объявили о подозрении по факту коллаборационной деятельности. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.
Напомним, что под Купянском (Харьковская область) правоохранители обнаружили приспешников оккупантов. Двое мужчин помогали российским военным железной дорогой доставлять оружие на фронт.
Правоохранители задержали работника управления образования и директора учебного заведения, после оккупации населенного пункта в Харьковской области перешли на сторону россиян.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.