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Відправлення військ країнами ЄС в Україну ніколи не стояло на порядку денному, - Боррель

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Відправлення військ з Євросоюзу в Україну не стояло і не стоїть на порядку денному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави дипломатії ЄС Жозепа Боррелля в інтерв'ю El Pais.

Боррель зазначив, що військовослужбовці європейських країн беруть участь у підготовці військових ЗСУ, зокрема екіпажів західних танків.

"Для танків необхідно мати навчені екіпажі. Їх (бійців ЗСУ – ред.) підготовка вже розпочалася в рамках військової місії Євросоюзу у тренувальних таборах Польщі та Німеччини. Це не схоже на навчання водінню машини, це вимагає тижнів дуже спеціалізованого навчання", – розповів він. .

Нагадаємо, голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель виключив можливість участі європейських військ у бойових діях в Україні. Він заявив, що ЄС не є стороною конфлікту.

Також він зазначив, що навчання українських військових для освоєння західних танків уже розпочалося у Польщі та Німеччині в рамках військової місії Євросоюзу.

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Жозеп Боррель