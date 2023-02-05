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В ЄС відкинули можливість відправки своїх військових в Україну

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Мадрид, Неділя 05 лютого 2023 13:01
В ЄС відкинули можливість відправки своїх військових в Україну Фото: голова європейської дипломатії Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Країни Європейського союзу не будуть відправляти в Україну свої війська, оскільки не є стороною конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника європейської дипломатії Жозепа Борреля в інтерв'ю El Pais.

За його словами, питання направлення європейських військових в Україну для участі у бойових діях ніколи не будо на порядку денному.

"Ми б вступили у війну, якби ввели війська - але це вже точно не стоїть на порядку денному і ніколи не стояло", - сказав Боррель.

Водночас дипломат наголосив, що в Європі вже почалося навчання для українських військових, під час яких бійці повинні опанувати західні танки.

"Для танків необхідно мати навчені екіпажі. Їхня підготовка вже почалася, навіть у рамках військової місії Євросоюзу у тренувальних таборах Польщі та інших у Німеччині. Це не схоже на навчання водінню машини, це вимагає тижнів дуже спеціалізованого навчання", - сказав Боррель.

Нагадаємо, раніше голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що питання передачі Україні винищувачів не на порядку денному Євросоюзу.

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