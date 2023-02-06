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Отправка войск странами ЕС в Украину никогда не стояла на повестке дня, - Боррель

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Отправка войск из Евросоюза в Украину не стояла и не стоит на повестке дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Боррелля в интервью El Pais.

При этом Боррель отметил, что военнослужащие европейских стран участвуют в подготовке военных ВСУ, в частности экипажей западных танков.

"Для танков необходимо иметь обученные экипажи. Их (бойцов ВСУ – ред.) подготовка уже началась в рамках военной миссии Евросоюза в тренировочных лагерях Польши и Германии. Это не похоже на обучение вождению машины, это требует недель очень специализированного обучения", – рассказал он.

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель исключил возможность участия европейских войск в боевых действиях в Украине. Он заявил, что ЕС не является стороной конфликта.

Также он отметил, что обучение украинских военных для освоения западных танков уже началось в Польше и Германии в рамках военной миссии Евросоюза.

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Жозеп Боррель