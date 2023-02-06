ua ru
Пн, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відправлення військ країнами ЄС в Україну ніколи не стояло на порядку денному, - Боррель

Новость на русском →
Понеділок 06 лютого 2023 05:32
Відправлення військ країнами ЄС в Україну ніколи не стояло на порядку денному, - Боррель Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Відправлення військ з Євросоюзу в Україну не стояло і не стоїть на порядку денному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави дипломатії ЄС Жозепа Боррелля в інтерв'ю El Pais.

Боррель зазначив, що військовослужбовці європейських країн беруть участь у підготовці військових ЗСУ, зокрема екіпажів західних танків.

"Для танків необхідно мати навчені екіпажі. Їх (бійців ЗСУ – ред.) підготовка вже розпочалася в рамках військової місії Євросоюзу у тренувальних таборах Польщі та Німеччини. Це не схоже на навчання водінню машини, це вимагає тижнів дуже спеціалізованого навчання", – розповів він. .

Нагадаємо, голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель виключив можливість участі європейських військ у бойових діях в Україні. Він заявив, що ЄС не є стороною конфлікту.

Також він зазначив, що навчання українських військових для освоєння західних танків уже розпочалося у Польщі та Німеччині в рамках військової місії Євросоюзу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Жозеп Боррель
NEWS
Зеленський про наступ РФ: у нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися та перемогти
Зеленський про наступ РФ: у нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися та перемогти
DAILY
Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна