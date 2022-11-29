Для відправки в Україну. У ПВК "Вагнера" почали вербувати ув'язнених із ЦАР

За словами джерел у ЦАР, де озброєні повстанці контролюють значну частину країни вже близько десяти років, десятки чоловіків, які перебувають під вартою в армії та поліції за такі злочини, як зґвалтування та вбивства, зараз вербуються до місцевого крила "Вагнера".

"З жовтня вони (вагнерівці – ред.) звільняють повстанців і ніхто не може їх зупинити, тому що уряд дав їм стільки влади, що вони можуть діяти так, як їм заманеться", - кажуть джерела.