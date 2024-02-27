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Ідея відправлення солдатів в Україну викликала дискусії на зустрічі в Парижі, - Дуда

Париж, Вівторок 27 лютого 2024 10:22
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Ідея відправлення солдатів в Україну викликала дискусії на зустрічі в Парижі, - Дуда Фото: Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Під час зустрічі у Парижі президентів, глав урядів та міністрів 28 країн обговорювалася ідея відправлення в Україну військових. Ентузіазму не було.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське радіо.

"Найбурхливіша дискусія розгорнулася навколо питання відправлення солдатів до України. І тут теж не було абсолютно ніякої згоди", - заявив Дуда після зустрічі, додавши, що жодного ентузіазму щодо цієї ідеї теж не було.

Ідея відправлення солдатів НАТО в Україну

Нагадаємо, зустріч у Парижі відбулася 26 лютого з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона. Президенти, глави урядів та міністри 28 країн обговорили подальшу підтримку України.

Після зустрічі Макрон не виключив, що НАТО запровадить війська для допомоги Україні, але поки що консенсусу з цього питання немає.

"Відправлення західних військ у майбутньому не можна виключати, але сьогодні немає консенсусу щодо офіційного, прийнятого та схваленого відправлення військ на місця", - сказав Макрон.

Крім того, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що деякі країни Євросоюзу та НАТО розглядають можливість відправлення своїх військ до України. За його словами, це випливає із матеріалів, отриманих лідерами перед конференцією в Парижі за допомогою України.

Фіцо сказав, що йдеться про можливе введення військ на основі двосторонніх угод, які держави-члени укладуть з Україною. Він не уточнив, які завдання виконуватимуть іноземні солдати в Україні.

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