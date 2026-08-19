За словами Кім Йо Чжон, оцінка президента України Володимира Зеленського щодо можливої відправки до 50 тисяч додаткових військовослужбовців є "безпідставною" та "інсценованим ним самим інцидентом".

Сестра північнокорейського диктатора також стверджує, що повну відповідальність за початок та затягування війни проти України нібито несуть Сполучені Штати та країни Заходу.

Оцінка відносин із США та Трампом

Кім Йо Чжон прокоментувала і взаємини з Вашингтоном. Вона зазначила, що "ворожа політика" США щодо Північної Кореї залишається незмінною, навіть попри розпорядження президента Дональда Трампа скоротити участь у спільних військових навчаннях із Південною Кореєю.

За словами Кім Йо Чжон, хоча стосунки між лідерами двох держав раніше були "справді чудовими", США продовжують проводити маневри із Сеулом і загрожувати безпеці Пхеньяна.

Що передувало

Нещодавно Зеленський повідомив, що країна-агресорка ухвалила рішення для того, щоб залучити від 30 до 50 тисяч солдатів з Північної Кореї для виконання бойових завдань. Президент наголосив, що таким чином військові КНДР вивчають цю війну.

Глава держави зазначив, що, з огляду на те, що Пхеньян отримуватиме досвід сучасної війни від Росії, це може нести загрозу для інших держав на азіатському напрямку. Крім того, Північна Корея отримає від країни-агресорки ліцензії та всі військові інструменти.