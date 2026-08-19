Відправка 50 тисяч солдатів до РФ: у КНДР відповіли на заяву Зеленського

У Північній Кореї спростували інформацію про наміри відправити додатково до 50 тисяч військових до Росії для участі у війні проти України, назвавши такі заяви "безпідставними".
Про це заявила північнокорейська чиновниця та сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами Кім Йо Чжон, оцінка президента України Володимира Зеленського щодо можливої відправки до 50 тисяч додаткових військовослужбовців є "безпідставною" та "інсценованим ним самим інцидентом".
Сестра північнокорейського диктатора також стверджує, що повну відповідальність за початок та затягування війни проти України нібито несуть Сполучені Штати та країни Заходу.
Кім Йо Чжон прокоментувала і взаємини з Вашингтоном. Вона зазначила, що "ворожа політика" США щодо Північної Кореї залишається незмінною, навіть попри розпорядження президента Дональда Трампа скоротити участь у спільних військових навчаннях із Південною Кореєю.
За словами Кім Йо Чжон, хоча стосунки між лідерами двох держав раніше були "справді чудовими", США продовжують проводити маневри із Сеулом і загрожувати безпеці Пхеньяна.
Нещодавно Зеленський повідомив, що країна-агресорка ухвалила рішення для того, щоб залучити від 30 до 50 тисяч солдатів з Північної Кореї для виконання бойових завдань. Президент наголосив, що таким чином військові КНДР вивчають цю війну.
Глава держави зазначив, що, з огляду на те, що Пхеньян отримуватиме досвід сучасної війни від Росії, це може нести загрозу для інших держав на азіатському напрямку. Крім того, Північна Корея отримає від країни-агресорки ліцензії та всі військові інструменти.
Нагадаємо, Bloomberg писало про зростання доходів лідера КНДР Кім Чен Ина після початку повномасштабної війни Росії проти України. За даними видання, у період із 2022 до 2025 року Північна Корея отримала 22 млрд доларів виручки.
Крім того, за інформацією ГУР, Пхеньян передав Росії понад 100 балістичних ракет, а також направив спеціалізовані ракетні підрозділи. Це може посилити ракетні удари РФ та призвести до масштабніших руйнувань в Україні.