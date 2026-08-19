По словам Ким Йо Чжон, оценка президента Украины Владимира Зеленского по поводу возможной отправки до 50 тысяч дополнительных военнослужащих является "безосновательной" и "инсценированным им самим инцидентом".

Сестра северокорейского диктатора также утверждает, что полная ответственность за начало и затягивание войны против Украины якобы несут Соединенные Штаты и страны Запада.

Оценка отношений с США и Трампом

Ким Йо Чжон прокомментировала и отношения с Вашингтоном. Она отметила, что "враждебная политика" США по отношению к Северной Корее остается неизменной, даже несмотря на распоряжение президента Дональда Трампа сократить участие в совместных военных учениях с Южной Кореей.

По словам Ким Йо Чжон, хотя отношения между лидерами двух государств раньше были "подлинно замечательными", США продолжают проводить маневры с Сеулом и угрожать безопасности Пхеньяна.

Что предшествовало

Недавно Зеленский сообщил, что страна-агрессор приняла решение для того, чтобы привлечь от 30 до 50 тысяч солдат из Северной Кореи для выполнения боевых задач. Президент подчеркнул, что таким образом, военные КНДР изучают эту войну.

Глава государства отметил, что, учитывая, что Пхеньян будет получать опыт современной войны от России, это может нести угрозу для других государств на азиатском направлении. Кроме того, Северная Корея получит от страны-агрессора лицензии и все военные инструменты.