Відпрацюють оборону від Росії. НАТО проведе в Німеччині найбільші в історії авіанавчання

Навчання за назвою "Повітряний захисник-2023" під керівництвом Німеччини заплановано на період з 12 по 23 червня. Близько 90% польотів здійснюватиметься в Німеччині та прилеглих до неї прибережних районах Північного та Балтійського морів.

"Навчання мають показати, що альянс може діяти швидко в надзвичайній ситуації. Близько сотні з приблизно 250 залучених літаків перебувають у США", - сказав генерал.

Їх задіють над Європою протягом кількох годин і це має зміцнити трансатлантичний зв'язок у разі кризи.

"У кордону з Росією матимуть місце лише ізольовані повітряні рухи, матимуть місце лише оборонні сценарії. Навчання обмежуються захистом території НАТО", - додав Герхарц.

Посилення НАТО

Після нападу Росії в лютому 2022 року країни НАТО зайнялися зміцненням своїх рубежів.

Низка країн збільшила свій контингент на Східному фланзі Північноатлантичного альянсу, перекинула додаткову техніку на випадок військової агресії РФ.

За останній час країни НАТО провели низку масштабних навчань і збільшили свої витрати на оборону.