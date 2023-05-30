RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Отработают оборону от России. НАТО проведет в Германии крупнейшие в истории авиаучения

Фото: Обучение НАТО (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Менее чем через две недели в Германии пройдут крупнейшие воздушные учения НАТО за все время существования альянса. Страны отработают оборонительные маневры на границе с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерал-лейтенанта ВВС Германии Инго Герхарца, которое приводит Tagesspiegel.

Учения под названием "Воздушный защитник-2023" под руководством Германии запланированы на период с 12 по 23 июня. Около 90% полетов будет осуществляться в Германии и прилегающих к ней прибрежных районах Северного и Балтийского морей.

"Учения должны показать, что альянс может действовать быстро в чрезвычайной ситуации. Около сотни из примерно 250 привлеченных самолетов находятся в США", - сказал генерал.

Их задействуют над Европой в течение нескольких часов и это должно укрепить трансатлантическую связь в случае кризиса.

"У границы с Россией будут иметь место только изолированные воздушные движения, будут иметь место только оборонительные сценарии. Учения ограничиваются защитой территории НАТО", - добавил Герхарц.

Усиление

Усиление НАТО

После нападения России в феврале 2022 года страны НАТО занялись укреплением своих рубежей.

Ряд стран увеличили свой контингент на Восточном фланге Североатлантического альянса, перебросили дополнительную технику на случай военной агрессии РФ.

За последнее время страны НАТО провели ряд масштабных учений и увеличили свои расходы на оборону.

Напомним, что на территории Румынии планируется провести новые учения стран-членов НАТО. Их будут проводить в конце мая, а завершатся в начале июня этого года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская ФедерацияКалининград