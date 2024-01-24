Отработали штурм и зачистку построек. Морские пограничники провели учения

Морские пограничники провели учения во время которых наработали практические навыки штурма и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны юга Украины.

Во время учений военные зачищали здания и окопы, учились выявлять, разминировать и устанавливать растяжки, а также действовать слаженно в различных экстремальных условиях.

Тренировки проходили на локации, где реалистично воспроизведена урбанизированная местность.

"В ходе занятий, военнослужащие учились правильно выбирать позиции для огневого контроля, продвигались вперед, этаж за этажом, дом за домом, применяли гранаты, действовали в группах с разным количеством военнослужащих и т.д.", - пишет пресс-служба.

Фото: Отработали штурм и зачистку построек. Морские пограничники провели обучение (t.me/SJTF_Odes)

Помощь Украине

С начала полномасштабной войны ряд союзников Украины оказывают нашей стране военную и гуманитарную помощь. В частности, партнеры присоединились и к учениям наших военнослужащих. К примеру, с начала войны Британия провела учения для 33 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины. Между тем, Австралия планирует расширить свои обязательства по учениях новобранцев из Украины в рамках операции "Куду" 2024 года.