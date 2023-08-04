ua en ru
Пт, 04 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відпрацювали бій в наступі й обороні: "Азовці" показали фотографії з навчань

Новость на русском →
П'ятниця 04 серпня 2023 14:59
Відпрацювали бій в наступі й обороні: "Азовці" показали фотографії з навчань Фото: Відпрацювали бій в наступі й обороні: "Азовці" показали фотографії з навчань (t.me/azov_media)
Автор: Сергій Пишкін

"Азовці" провели тактичні навчання під час яких відпрацювали практичні питання планування та організації бою в наступі та обороні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал бригади НГУ "Азов".

Також під час навчань було відпрацьовано управління підрозділами в бою та їх всебічного забезпечення.

Фото: Відпрацювали бій в наступі й обороні: "Азовці" показали фотографії з навчань (t.me/azov_media)

"Особлива увага приділялась швидкому аналізу обстановки та прийняттю рішень на полі бою при взаємодії різних родів військ. За результатами тактико-стройових занять командуванням та інструкторами було проведено аналіз помилок, після чого приступили до здійснення маневрів з бойовими стрільбами", - пише пресслужба бригади.

Повернення командирів "Азовсталі" в Україну

8 липня із Туреччини до України повернулись:

  • командир "Азова" Денис Прокопенко "Редіс";
  • заступник командира Святослав Паламар "Калина";
  • в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський "Волина";
  • старший офіцер "Азова" Олег Хоменко;
  • командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

Повернення наших воїнів із Туреччини викликало істерику в Кремлі. Тоді ж в Москві Анкару звинуватили у порушенні домовленостей, які передбачали, що "азовці" будуть на турецькій території до завершення війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Азовсталь
NEWS
"Оленегорский горняк" довоювався. Що відомо про підбитий під Новоросійськом корабель РФ
"Оленегорский горняк" довоювався. Що відомо про підбитий під Новоросійськом корабель РФ
DAILY
Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи