"Азовці" провели тактичні навчання під час яких відпрацювали практичні питання планування та організації бою в наступі та обороні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал бригади НГУ "Азов".

Також під час навчань було відпрацьовано управління підрозділами в бою та їх всебічного забезпечення.

Фото: Відпрацювали бій в наступі й обороні: "Азовці" показали фотографії з навчань (t.me/azov_media)

"Особлива увага приділялась швидкому аналізу обстановки та прийняттю рішень на полі бою при взаємодії різних родів військ. За результатами тактико-стройових занять командуванням та інструкторами було проведено аналіз помилок, після чого приступили до здійснення маневрів з бойовими стрільбами", - пише пресслужба бригади.

Повернення командирів "Азовсталі" в Україну

8 липня із Туреччини до України повернулись:

командир "Азова" Денис Прокопенко "Редіс";

заступник командира Святослав Паламар "Калина";

в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський "Волина";

старший офіцер "Азова" Олег Хоменко;

командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

Повернення наших воїнів із Туреччини викликало істерику в Кремлі. Тоді ж в Москві Анкару звинуватили у порушенні домовленостей, які передбачали, що "азовці" будуть на турецькій території до завершення війни.