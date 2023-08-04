Відпрацювали бій в наступі й обороні: "Азовці" показали фотографії з навчань
"Азовці" провели тактичні навчання під час яких відпрацювали практичні питання планування та організації бою в наступі та обороні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал бригади НГУ "Азов".
Також під час навчань було відпрацьовано управління підрозділами в бою та їх всебічного забезпечення.
Фото: Відпрацювали бій в наступі й обороні: "Азовці" показали фотографії з навчань (t.me/azov_media)
"Особлива увага приділялась швидкому аналізу обстановки та прийняттю рішень на полі бою при взаємодії різних родів військ. За результатами тактико-стройових занять командуванням та інструкторами було проведено аналіз помилок, після чого приступили до здійснення маневрів з бойовими стрільбами", - пише пресслужба бригади.
Повернення командирів "Азовсталі" в Україну
8 липня із Туреччини до України повернулись:
- командир "Азова" Денис Прокопенко "Редіс";
- заступник командира Святослав Паламар "Калина";
- в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський "Волина";
- старший офіцер "Азова" Олег Хоменко;
- командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.
Повернення наших воїнів із Туреччини викликало істерику в Кремлі. Тоді ж в Москві Анкару звинуватили у порушенні домовленостей, які передбачали, що "азовці" будуть на турецькій території до завершення війни.
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