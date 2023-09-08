UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відпрацювали артилерією й завершили справу дроном. "Азовці" показали роботу на фронті

Фото: "Азовці" показали роботу на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

"Азовці" артилерією відпрацювали по російському танку на фронті. Інша ж бригада "завершила справу" дроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу бригади спеціального призначення НГУ "Азов".

Як пише пресслужба, на відео можна побачити роботу:

  • 2-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов";
  • 1-ї бригади оперативного призначення НГУ "Буревій".

"Азовська артилерія зупинила ворожий танк, а аеророзвідники "Азову" та "Буревію", використовуючи FPV-дрони, завершили справу", - додає пресслужба. 

Втрати Росії у війні 

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби, 7 вересня, українські воїни ліквідували ще 640 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення країна-терорист втратила вже 267 540 одиниць живої сили. 

Тим часом командувач Сухопутними військами Олександр Сирський показав роботу нацгвардійців, які знищили російського кулеметника на відстані 880 метрів

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяАзовціВійна в Україні