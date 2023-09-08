RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Отработали артиллерией и завершили дело дроном. "Азовцы" показали работу на фронте

Фото: "Азовцы" показали работу на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

"Азовцы" артиллерией отработали по российскому танку на фронте. Другая же бригада "завершила дело" дроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу бригады специального назначения НГУ "Азов".

Как пишет пресс-служба, на видео можно увидеть работу:

  • 2-й бригады специального назначения НГУ "Азов";
  • 1-й бригады оперативного назначения НГУ "Буревий".

"Азовская артиллерия остановила вражеский танк, а аэроразведчики "Азова" и "Буревия", используя FPV-дроны, завершили дело", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 7 сентября, украинские воины ликвидировали еще 640 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения страна-террорист потеряла уже 267 540 единиц живой силы.

Тем временем командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал работу нацгвардейцев, уничтоживших российского пулеметчика на расстоянии 880 метров .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияАзовціВойна в Украине