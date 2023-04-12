Відповідав за комунікації по Україні. У Держдепі США призначили нового спікера

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

Повідомляється, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Міллер працював у Раді національної безпеки США, де керував інформаційно-роз'яснювальною роботою та комунікаціями щодо України. До цього він обіймав посаду директора Управління зв'язків із громадськістю у Міністерстві юстицій США, а також був представником генпрокурора США Еріка Холдера.

Попередній представник Держдепартаменту Нед Прайс пішов у відставку 17 березня. Пан Прайс отримав нову посаду, де він відповідає за політичні та адміністративні функції відомства. Його заступник Ведант Патель виконував обов'язки речника Держдепартаменту до призначення Метью Міллера.