ua ru
Ср, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Речник Держдепу піде у відставку в кінці місяця, - Блінкен

Новость на русском →
США, Середа 08 березня 2023 01:17
Речник Держдепу піде у відставку в кінці місяця, - Блінкен Фото: речник Держдепартаменту США Нед Прайс (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс збирається у відставку.

Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен, передає РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Джека Деча.

За його інформацією, Прайс планує покинути посаду в кінці березня цього року.

"Прайс був головним представником Держдепу з приходу до влади адміністрації Байдена", - зазначає журналіст.

Нагадаємо, що в Державному департаменті США назвали факт вбивства росіянами українського полоненого "жахливим" і заявили, що Росія зневажає "елементарну людяність".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Державний департамент США
NEWS
Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
DAILY
Як війна змінила команду Зеленського і що відбувається у трикутнику влади
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Як війна змінила команду Зеленського і що відбувається у трикутнику влади