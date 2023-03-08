Речник Держдепу піде у відставку в кінці місяця, - Блінкен

Офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс збирається у відставку.

Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен, передає РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Джека Деча.

За його інформацією, Прайс планує покинути посаду в кінці березня цього року. "Прайс був головним представником Держдепу з приходу до влади адміністрації Байдена", - зазначає журналіст.