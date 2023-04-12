Отвечал за коммуникации по Украине. В Госдепе США назначили нового спикера

На должность официального представителя Государственного департамента США назначен Мэтью Миллер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.
Сообщается, что с начала полномасштабного вторжения РФ Миллер работал в Совете национальной безопасности США, где руководил информационно-разъяснительной работой и коммуникациями по Украине. До этого он занимал должность директора Управления по связям с общественностью в Министерстве юстиций США, а также был представителем генпрокурора США Эрика Холдера.
Прошлый представитель Госдепартамента Нед Прайс ушел в отставку 17 марта. Господин Прайс получил новую должность, на которой он отвечает за политические и административные функции ведомства. Его заместитель Ведант Патель выполнял обязанности пресс-секретаря Госдепартамента до назначения Мэтью Миллера.
Ранее мы писали, что официальный представитель Государственного департамента США Нэд Прайс собирался уйти в отставку в конце марта. Он был главным представителем Госдепа по приходу к власти администрации Байдена.
Ранее в Госдепе заявили, что у Соединенных Штатов нет никаких сомнений в том, что Россия и ее вооруженные силы совершают военные преступления в Украине.
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