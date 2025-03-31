Відповідатиме за роботів та дрони: одне з міністерств отримає статус оборонного

Кабмін пропонує внести зміни до закону "Про національну безпеку України" та визначити, що Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри) буде входити до складу сектору безпеки і оборони.

Як зазначили в уряді, Ставкою верховного головнокомандувача ЗСУ було прийнято рішення про необхідність утворення центрального органу виконавчої влади з повноваженнями щодо реалізації державної політики у сфері розвитку інновацій, технологій та робототехніки, проведення випробувань та досліджень інноваційних технологій, у тому числі технологій подвійного та військового призначення.

Разом з тим, Мінцифри вже має повноваження у цій сфері. З метою економії бюджетних коштів та більш оперативного вирішення питання пропонується не створювати окремий орган, а визначити, що Мінцифри буде входити до складу сектору безпеки і оборони.

Нові функції Мінцифри

Пропонується встановити такі основні повноваження цього органу: