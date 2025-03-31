Відповідатиме за роботів та дрони: одне з міністерств отримає статус оборонного

Ставка верховного головнокомандувача вирішила, що Україні потрібен орган, який відповідатиме за розвиток інновацій, технологій та робототехніки. В уряді запропонували варіант.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий проєкт закону №13141.
Кабмін пропонує внести зміни до закону "Про національну безпеку України" та визначити, що Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри) буде входити до складу сектору безпеки і оборони.
Як зазначили в уряді, Ставкою верховного головнокомандувача ЗСУ було прийнято рішення про необхідність утворення центрального органу виконавчої влади з повноваженнями щодо реалізації державної політики у сфері розвитку інновацій, технологій та робототехніки, проведення випробувань та досліджень інноваційних технологій, у тому числі технологій подвійного та військового призначення.
Разом з тим, Мінцифри вже має повноваження у цій сфері. З метою економії бюджетних коштів та більш оперативного вирішення питання пропонується не створювати окремий орган, а визначити, що Мінцифри буде входити до складу сектору безпеки і оборони.
Пропонується встановити такі основні повноваження цього органу:
Нагадаємо, Україна у 10 разів збільшила виробництво безпілотників у 2024 році порівняно з 2023 роком. Виробничі потужності, за даними Мінцифри, зросли з 300 тисяч одиниць дронів на 2023 рік до 4 млн у 2024 році