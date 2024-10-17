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Україна збільшила виробництво дронів у 10 разів, - Мінцифри

Україна, Четвер 17 жовтня 2024 22:12
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Україна збільшила виробництво дронів у 10 разів, - Мінцифри Фото: Україна збільшила виробництво дронів у 10 разів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна у 10 разів збільшила виробництво безпілотників у 2024 році порівняно з 2023-м. Пріоритет змістився на ефективність і новітні технології.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства цифрової трансформації України.

Мінцифри провело дослідження сфери виробництва дронів разом з Київською школою економіки (KSE) та кластером Brave1.

"У 10+ разів збільшились виробничі потужності української дронової індустрії у 2024 році порівняно з 2023", - йдеться у повідомленні.

Виробничі потужності, за даними Мінцифри, зросли з 300 тисяч одиниць дронів на 2023 рік до 4 млн у 2024 році.

У відомстві зазначили, що після налагодження масового виробництва пріоритет змістився на ефективність і новітні технології. Також експерти очікують, що в наступні роки конкуренція призведе до консолідації виробників.

"Помітний прогрес у створенні повітряних, морських і наземних дронів та розробці систем радіоелектронної боротьби. Серед ключових тенденцій - використання комп’ютерного зору, "ройових" технологій, інновацій у навігації та зв’язку", - додали у Мінцифри.

Виробництво дронів в Україні

Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни Україна наростила виробництво дронів різних типів. Безпілотники виробляють як державні, так і приватні компанії.

В Україні виробляють не лише коптери, але й ударні та розвідувальні безпілотники, а також морські дрони.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна може виробляти 4 млн дронів на рік.

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