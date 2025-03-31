Будет отвечать за роботов и дроны: одно из министерств получит статус оборонного

Ставка верховного главнокомандующего решила, что Украине нужен орган, который будет отвечать за развитие инноваций, технологий и робототехники. В правительстве предложили вариант.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный проект закона №13141.
Кабмин предлагает внести изменения в закон "О национальной безопасности Украины" и определить, что Министерство цифровой трансформации (Минцифры) будет входить в состав сектора безопасности и обороны.
Как отметили в правительстве, Ставкой верховного главнокомандующего ВСУ было принято решение о необходимости создания центрального органа исполнительной власти с полномочиями по реализации государственной политики в сфере развития инноваций, технологий и робототехники, проведения испытаний и исследований инновационных технологий, в том числе технологий двойного и военного назначения.
Вместе с тем, Минцифры уже имеет полномочия в этой сфере. С целью экономии бюджетных средств и более оперативного решения вопроса предлагается не создавать отдельный орган, а определить, что Минцифры будет входить в состав сектора безопасности и обороны.
Предлагается установить следующие основные полномочия этого органа:
Напомним, Украина в 10 раз увеличила производство беспилотников в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Производственные мощности, по данным Минцифры, выросли с 300 тысяч единиц дронов на 2023 год до 4 млн в 2024 году