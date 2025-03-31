Відповідатиме за роботів та дрони: одне з міністерств отримає статус оборонного
Ставка верховного головнокомандувача вирішила, що Україні потрібен орган, який відповідатиме за розвиток інновацій, технологій та робототехніки. В уряді запропонували варіант.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий проєкт закону №13141.
Кабмін пропонує внести зміни до закону "Про національну безпеку України" та визначити, що Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри) буде входити до складу сектору безпеки і оборони.
Як зазначили в уряді, Ставкою верховного головнокомандувача ЗСУ було прийнято рішення про необхідність утворення центрального органу виконавчої влади з повноваженнями щодо реалізації державної політики у сфері розвитку інновацій, технологій та робототехніки, проведення випробувань та досліджень інноваційних технологій, у тому числі технологій подвійного та військового призначення.
Разом з тим, Мінцифри вже має повноваження у цій сфері. З метою економії бюджетних коштів та більш оперативного вирішення питання пропонується не створювати окремий орган, а визначити, що Мінцифри буде входити до складу сектору безпеки і оборони.
Нові функції Мінцифри
Пропонується встановити такі основні повноваження цього органу:
- визначення пріоритетних напрямів розвитку робототехніки, роботизації, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення;
- забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері робототехніки та роботизації та з питань розвитку і використання безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення;
- розроблення та організація виконання державних програм розвитку робототехніки, роботизації, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного військового призначення;
- сприяння розвитку вітчизняного виробництва робототехніки, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення;
- організація надання фінансової підтримки суб’єктам господарювання, які здійснюють розроблення та виробництво робототехніки, безпілотних систем та інших інноваційних технологій, для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення;
- організація та координація випробувань та досліджень зразків робототехніки, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення;
- організація взаємодії між суб’єктами господарювання, які здійснюють розроблення та виробництво робототехніки, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення;
- сприяння розвитку наукових досліджень, освітніх і навчальних програм з робототехніки, роботизації, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення;
- створення та підтримка інфраструктури для випробування, тестування та демонстрації зразків робототехніки, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема подвійного та військового призначення;
- вжиття заходів щодо організації забезпечення складових сектору безпеки та оборони робототехнікою, безпілотними системами та іншими інноваційними технологіями, зокрема подвійного використання та військового призначення з метою стимулювання ефективності бойового використання відповідних технологій.
Нагадаємо, Україна у 10 разів збільшила виробництво безпілотників у 2024 році порівняно з 2023 роком. Виробничі потужності, за даними Мінцифри, зросли з 300 тисяч одиниць дронів на 2023 рік до 4 млн у 2024 році