Будет отвечать за роботов и дроны: одно из министерств получит статус оборонного

Ставка верховного главнокомандующего решила, что Украине нужен орган, который будет отвечать за развитие инноваций, технологий и робототехники. В правительстве предложили вариант.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный проект закона № 13141 .

Кабмин предлагает внести изменения в закон "О национальной безопасности Украины" и определить, что Министерство цифровой трансформации (Минцифры) будет входить в состав сектора безопасности и обороны.

Как отметили в правительстве, Ставкой верховного главнокомандующего ВСУ было принято решение о необходимости создания центрального органа исполнительной власти с полномочиями по реализации государственной политики в сфере развития инноваций, технологий и робототехники, проведения испытаний и исследований инновационных технологий, в том числе технологий двойного и военного назначения.

Вместе с тем, Минцифры уже имеет полномочия в этой сфере. С целью экономии бюджетных средств и более оперативного решения вопроса предлагается не создавать отдельный орган, а определить, что Минцифры будет входить в состав сектора безопасности и обороны.

Новые функции Минцифры

Предлагается установить следующие основные полномочия этого органа: