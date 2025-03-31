Будет отвечать за роботов и дроны: одно из министерств получит статус оборонного
Ставка верховного главнокомандующего решила, что Украине нужен орган, который будет отвечать за развитие инноваций, технологий и робототехники. В правительстве предложили вариант.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный проект закона №13141.
Кабмин предлагает внести изменения в закон "О национальной безопасности Украины" и определить, что Министерство цифровой трансформации (Минцифры) будет входить в состав сектора безопасности и обороны.
Как отметили в правительстве, Ставкой верховного главнокомандующего ВСУ было принято решение о необходимости создания центрального органа исполнительной власти с полномочиями по реализации государственной политики в сфере развития инноваций, технологий и робототехники, проведения испытаний и исследований инновационных технологий, в том числе технологий двойного и военного назначения.
Вместе с тем, Минцифры уже имеет полномочия в этой сфере. С целью экономии бюджетных средств и более оперативного решения вопроса предлагается не создавать отдельный орган, а определить, что Минцифры будет входить в состав сектора безопасности и обороны.
Новые функции Минцифры
Предлагается установить следующие основные полномочия этого органа:
- определение приоритетных направлений развития робототехники, роботизации, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, в частности технологий двойного и военного назначения;
- обеспечение нормативно-правового регулирования в сфере робототехники и роботизации и по вопросам развития и использования беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, в частности технологий двойного и военного назначения;
- разработка и организация выполнения государственных программ развития робототехники, роботизации, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, в частности технологий двойного военного назначения;
- содействие развитию отечественного производства робототехники, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, в частности технологий двойного и военного назначения;
- организация предоставления финансовой поддержки субъектам хозяйствования, которые осуществляют разработку и производство робототехники, беспилотных систем и других инновационных технологий, для нужд обороны, в частности технологий двойного и военного назначения;
- организация и координация испытаний и исследований образцов робототехники, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, в частности технологий двойного и военного назначения;
- организация взаимодействия между субъектами хозяйствования, которые осуществляют разработку и производство робототехники, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, в частности технологий двойного и военного назначения;
- содействие развитию научных исследований, образовательных и учебных программ по робототехнике, роботизации, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, в частности технологий двойного и военного назначения;
- создание и поддержка инфраструктуры для испытания, тестирования и демонстрации образцов робототехники, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, в частности двойного и военного назначения;
- принятие мер по организации обеспечения составляющих сектора безопасности и обороны робототехникой, беспилотными системами и другими инновационными технологиями, в частности двойного использования и военного назначения с целью стимулирования эффективности боевого использования соответствующих технологий.
Напомним, Украина в 10 раз увеличила производство беспилотников в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Производственные мощности, по данным Минцифры, выросли с 300 тысяч единиц дронов на 2023 год до 4 млн в 2024 году