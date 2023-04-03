Буде відповідати. У Кремля не вийде прикритися кріслом в Радбезі ООН, - Зеленський

"У Кремля не вийде прикритися кріслом в Раді Безпеки ООН, газовими трубами чи будь-чим ще. Законна і справедлива відповідальність за кожен скоєний на українській землі російський злочин неодмінно буде", - заявив Зеленський.

Він уточнив, що таку відповідальність представникам країни-агресора забезпечать трибунал, Міжнародний кримінальний суд та українські суди.

Варто зауважити, що з 1 квітня Росія почала головувати в Раді безпеки ООН до кінця місяця, незважаючи на продовження війни проти України.