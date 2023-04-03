Будет отвечать. У Кремля не выйдет прикрыться креслом в Совбезе ООН, - Зеленский

Власти России будут нести ответственность за полномасштабное вторжение в Украину. У врага не выйдет прикрыться креслом в Совете безопасности ООН или чем-то другим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"У Кремля не получится прикрыться креслом в Совбезе ООН, газовыми трубами или чем-либо еще. Законная и справедливая ответственность за каждое совершенное на украинской земле российское преступление непременно будет", - заявил Зеленский.
Он уточнил, что такую ответственность для представителей страны-агрессора обеспечат трибунал, Международный уголовный суд и украинские суды.
Стоит заметить, что с 1 апреля Россия начала председательствовать в Совбезе ООН до конца месяца, несмотря продолжение войны против Украины.
Напомним, ранее Зеленский подчеркивал, что Россия должна отвечать за террор, а не возглавлять Совет безопасности ООН.
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