Відповідальний бізнес у дії: як NOVUS і Food for Ukraine підтримують українців

"Ми почали з перших днів війни, буквально з кількох фур гуманітарної допомоги, які вирушили з нашого складу в Києві. Невдовзі стало зрозуміло, що така підтримка має бути постійною. Саме тоді ми офіційно заснували фонд Food for Ukraine, щоб діяти послідовно. За три з половиною роки фонд передав продуктову допомогу понад 340 тисячам українців – це 134 вантажівки з продуктами на суму понад 155 мільйонів гривень (3,3 мільйона євро). Я вдячний кожному, хто долучається до нашої ініціативи. Лише разом ми можемо досягати таких результатів", - говорить Раймондас Туменас.

Бенефіціар NOVUS і засновник фонду Food for Ukraine Раймондас Туменас

У продовольчі набори входить усе необхідне для щоденного життя: молоко, крупи, консерви, супи та лапша швидкого приготування, солодощі, олія, чай, засоби гігієни. Звичайні речі, які для тих, хто втратив дім або опинився у скруті, стають символом турботи й надії.

За ці роки фонд перетворився на потужну гуманітарну платформу, поставивши 2,7 мільйона кілограмів продуктів у різні регіони України. Частина допомоги спрямовується у прифронтові області, зокрема на Харківщину, а також у громади, де проживають переселенці, багатодітні родини, одинокі матері, літні люди та люди з інвалідністю.

Пані Ірина, переселенка з Донецька, згадує, як народила сина через місяць після початку повномасштабного вторгнення: "Хоч я і працюю, але все дорожчає, грошей не вистачає. Тому коли приходять такі пакунки – це величезне полегшення. І велике "дякую".

Вимушено переміщений Володимир Якович із Сум, який нині живе з донькою в Бучі, додає: "Дякую, що про нас не забувають – і як про переселенців, і як про людей з інвалідністю. Це важливо знати, що ти не наодинці з проблемами".

Роздача продуктових наборів вимушено переміщеним особам і людям з інвалідністю

NOVUS заснували 16 років тому. Це компанія зі стовідсотковим литовським капіталом, але серце її бізнесу давно б’ється в Україні. Сьогодні мережа налічує понад 140 магазинів і понад 7000 співробітників, які щодня працюють для українців.

"Минулого року NOVUS сплатив понад 2,8 мільярда гривень податків і проінвестував 385 мільйонів гривень у програму енергонезалежності, щоб забезпечити стабільну роботу навіть під час відключень електроенергії. А загалом за останні три з половиною роки компанія спрямувала понад 200 мільйонів гривень на благодійність. Ми працюємо пліч-о-пліч з українцями й для українців, бо віримо в цю країну і її величезний потенціал. NOVUS був і залишається частиною життя України, не лише як бізнес, а як спільнота, що вірить у її майбутнє", — наголошує Раймондас Туменас.

Супермаркет NOVUS

Фонд Food for Ukraine став символом партнерства між Литвою та Україною, а також прикладом того, як бізнес може змінювати життя людей на краще. Компанія NOVUS, що стоїть за цією ініціативою, доводить, що відповідальний бізнес може бути опорою країни не лише економічно, а й по-людськи – з щирим співчуттям, турботою та готовністю діяти.

"Ми постійно отримуємо подяки від людей, для яких один продуктовий набір стає підтримкою на тиждень чи два. У цьому і полягає сила гуманітарної роботи: маленькі вчинки, об’єднані разом, створюють велику справу. Ми віримо, що навіть у найтемніші часи людяність не зникає. Саме вона дає силу допомагати й іти вперед. Поки є команда, яка вірить у свою справу, ми впораємося", — говорить Неріюс Удренас, керівник фонду.

Команда Food for Ukraine продовжує залучати однодумців і філантропів із Литви та інших країн, щоб забезпечити стабільність і безперервність допомоги. І хоча сьогодні підтримувати діяльність фонду у попередніх обсягах непросто, у фонді переконані, що головне – не опускати рук.

"Наш фонд створений, щоб підтримувати людей у найважчі моменти. Ми не просто передаємо продукти, ми даємо відчуття турботи, віри й упевненості, що ти не залишився сам. Це наш спосіб сказати: ми поруч, ми вас бачимо, ми з вами", — додає Удренас.

Фонд заснований на простій, але важливій ідеї – вірити в людей, які не проходять повз чужий біль. Ця віра об’єднала Литву та Україну, зробивши допомогу символом людяності й взаємної підтримки.