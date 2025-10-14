ua en ru
Ответственный бизнес в действии: как NOVUS и Food for Ukraine поддерживают украинцев

Вторник 14 октября 2025 11:55
Ответственный бизнес в действии: как NOVUS и Food for Ukraine поддерживают украинцев фото: раздача продуктов многодетным семьям от Food for Ukraine (пресс-служба фонда)
Автор: Анна Романова

Благотворительный фонд Food for Ukraine - совместная инициатива, объединившая литовцев и украинцев, основанная бенефициаром NOVUS Раймондасом Туменасом.

РБК-Украина рассказывает историю NOVUS и фонда Food for Ukraine.

"Мы начали с первых дней войны, буквально с нескольких фур гуманитарной помощи, которые отправились с нашего склада в Киеве. Вскоре стало понятно, что такая поддержка должна быть постоянной. Именно тогда мы официально основали фонд Food for Ukraine, чтобы действовать последовательно. За три с половиной года фонд передал продуктовую помощь более 340 тысячам украинцев - это 134 грузовика с продуктами на сумму более 155 миллионов гривен (3,3 миллиона евро). Я благодарен каждому, кто присоединяется к нашей инициативе. Только вместе мы можем достигать таких результатов", - говорит Раймондас Туменас.

Ответственный бизнес в действии: как NOVUS и Food for Ukraine поддерживают украинцев

Бенефициар NOVUS и основатель фонда Food for Ukraine Раймондас Туменас

В продовольственные наборы входит все необходимое для ежедневной жизни: молоко, крупы, консервы, супы и лапша быстрого приготовления, сладости, масло, чай, средства гигиены. Обычные вещи, которые для тех, кто потерял дом или оказался в беде, становятся символом заботы и надежды.

За эти годы фонд превратился в мощную гуманитарную платформу, поставив 2,7 миллиона килограммов продуктов в разные регионы Украины. Часть помощи направляется в прифронтовые области, в частности на Харьковщину, а также в громады, где проживают переселенцы, многодетные семьи, одинокие матери, пожилые люди и люди с инвалидностью.

Ирина, переселенка из Донецка, вспоминает, как родила сына через месяц после начала полномасштабного вторжения: "Хоть я и работаю, но все дорожает, денег не хватает. Поэтому когда приходят такие пакеты - это огромное облегчение. И большое "спасибо".

Вынужденно перемещенный Владимир Яковлевич из Сум, который сейчас живет с дочкой в Буче, добавляет: "Спасибо, что о нас не забывают - и как о переселенцах, и как о людях с инвалидностью. Это важно знать, что ты не наедине с проблемами".

Ответственный бизнес в действии: как NOVUS и Food for Ukraine поддерживают украинцев

Раздача продуктовых наборов вынужденно перемещенным лицам и людям с инвалидностью

NOVUS основали 16 лет назад. Это компания со стопроцентным литовским капиталом, но сердце ее бизнеса давно бьется в Украине. Сегодня сеть насчитывает более 140 магазинов и более 7000 сотрудников, которые ежедневно работают для украинцев.

"В прошлом году NOVUS уплатил более 2,8 миллиарда гривен налогов и проинвестировал 385 миллионов гривен в программу энергонезависимости, чтобы обеспечить стабильную работу даже во время отключений электроэнергии. А всего за последние три с половиной года компания направила более 200 миллионов гривен на благотворительность. Мы работаем бок о бок с украинцами и для украинцев, потому что верим в эту страну и ее огромный потенциал. NOVUS был и остается частью жизни Украины, не только как бизнес, а как сообщество, которое верит в ее будущее", - отмечает Раймондас Туменас.

Ответственный бизнес в действии: как NOVUS и Food for Ukraine поддерживают украинцев

Супермаркет NOVUS

Фонд Food for Ukraine стал символом партнерства между Литвой и Украиной, а также примером того, как бизнес может менять жизнь людей к лучшему. Компания NOVUS, стоящая за этой инициативой, доказывает, что ответственный бизнес может быть опорой страны не только экономически, но и по-человечески - с искренним сочувствием, заботой и готовностью действовать.

"Мы постоянно получаем благодарности от людей, для которых один продуктовый набор становится поддержкой на неделю или две. В этом и заключается сила гуманитарной работы: маленькие поступки, объединенные вместе, создают большое дело. Мы верим, что даже в самые темные времена человечность не исчезает. Именно она дает силу помогать и идти вперед. Пока есть команда, которая верит в свое дело, мы справимся",- говорит Нериюс Удренас, руководитель фонда.

Команда Food for Ukraine продолжает привлекать единомышленников и филантропов из Литвы и других стран, чтобы обеспечить стабильность и непрерывность помощи. И хотя сегодня поддерживать деятельность фонда в прежних объемах непросто, в фонде убеждены, что главное - не опускать рук.

"Наш фонд создан, чтобы поддерживать людей в самые трудные моменты. Мы не просто передаем продукты, мы даем ощущение заботы, веры и уверенности, что ты не остался один. Это наш способ сказать: мы рядом, мы вас видим, мы с вами", - добавляет Удренас.

Фонд основан на простой, но важной идее - верить в людей, которые не проходят мимо чужой боли. Эта вера объединила Литву и Украину, сделав помощь символом человечности и взаимной поддержки.

