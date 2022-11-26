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Відповідальність Путіна за цю війну очевидна, - президентка Угорщини

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Україна, Субота 26 листопада 2022 18:30
Відповідальність Путіна за цю війну очевидна, - президентка Угорщини Фото: президент Угорщини Каталін Новак (twitter.com/KatalinNovakMP)
Автор: Тетяна Степанова

Президентка Угорщини Каталін Новак під час візиту до Києва заявила, що відповідальність президента РФ Володимира Путіна за війну проти України очевидна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг після Міжнародного саміту ініціативи Grain from Ukraine.

"Відповідальність Володимира Путіна за цю війну очевидна і угорці завжди і у всьому виступали проти цього страждання і кровопролиття. Ми є сусідами з Україною і наші сусіди можуть покладатися на нашу допомогу. Сусіди завжди залишатимуться сусідами", - заявила Новак.

Вона заявила, що в Угорщини є "150 тисяч причин зупинити цю війну і досягти миру".

"150 тисяч причин - це 150 тисяч угорців, які мешкають на Закарпатті на території України. Вже чимало етнічних угорців віддали своє життя за захист України", - додала президентка Угорщини.

Вона засудила російську агресію та звернула увагу на те, що "війна в Україні є найбільш актуальним і важливим викликом у нашому регіоні".

Новак підкреслила, що сторони мають повернутися за стіл переговорів, "мають бути відкриті дипломатичні канали, а кінцевою метою має бути досягнення справедливого миру".

"2022 рік був роком війни. Давайте сподіватися, що 2023 рік стане роком відбудови та миру", - підкреслила президентка Угорщини.

Нагадаємо, президент Угорщини Каталін Новак приїхала в Київ.

Також раніше ми повідомляли про те, що президент Угорщини висловилася про зустріч Сіярто з урядовцями Ірану. За її словами, ця зустріч є продовженням "прагматичних відносин" між країнами.

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