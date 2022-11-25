ua ru
Пт, 25 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Президент Угорщини приїде до України, - ЗМІ

Новость на русском →
П'ятниця 25 листопада 2022 21:27
Президент Угорщини приїде до України, - ЗМІ Фото: президент Угорщини відвідає Україну (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Угорщини Каталін Новак найближчим часом здійснить візит до України, політик може відвідати Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index.

Новак стане найбільш високопоставленою представницею сусідньої держави, яка відвідає Україну з початку російського вторгнення. Угорський політик здійснить візит до України на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Канцелярія президента Угорщини не спростувала та не підтвердила цю інформацію. За даними угорських ЗМІ, під час візиту може бути анонсовано приєднання Угорщини до "зернової ініціативи".

Раніше Каталін Новак приєдналася до заяви із засудженням масованої ракетної атаки проти України 10 жовтня, в якій одинадцять президентів засудили напад. У заяві було сказано про неприйнятність того, що представники Москви загрожують світові ядерною зброєю.

Раніше ми писали, що парламент Угорщини ратифікує членство в НАТО для Фінляндії та Швеції протягом місяця.

Раніше ми писали, що Угорщина схвалила фінансову допомогу Україні у розмірі 187 млн євро як свій внесок у запланований пакет підтримки ЄС на суму до 18 млрд євро у 2023 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина
NEWS
Шмигаль заспокоїв українців: допомоги Заходу вистачить на пенсії і зарплати у 2023
Шмигаль заспокоїв українців: допомоги Заходу вистачить на пенсії і зарплати у 2023
DAILY
На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України