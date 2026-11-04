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Відповідальна за підтримку України залишається в Конгресі США

12:38 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: Марсі Каптур (Getty Images)

Співголова групи підтримки України в Палаті представників Марсі Каптур залишається в Конгресі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News 5 Cleveland.

Згідно з неофіційними результатами виборів, деократка Марсі Каптур перемогла претендента від Республіканської партії Дерека Мерріна та кандидатку від незалежної партії Кеті Маккінстрі на виборах до 9-го округу Конгресу штату Огайо.

Каптур зіткнулася з географічними труднощами напередодні цих виборів після того, як перерозподіл округів штату у 2024 році змістив межі округу більш республіканськими.

Зі своєю перемогою вона залишається жінкою з найдовшим терміном перебування на посаді в Палаті представників США. Каптур служить мешканцям північно-західного Огайо понад чотири десятиліття, вперше її обрали у 1983 році.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у новому складі Конгресу США не буде низки ключових прихильників України. Частина з них не балотувалася, інші програли праймеріз або ризикують втратити місця на виборах 3 листопада.

Під загрозою переобрання опинилася демократка Марсі Каптур, співголова Групи підтримки України в Палаті представників. Після зміни меж її виборчого округу вона потрапила в зону високого ризику.

За результатами виборів, демократи отримали повний контроль над Конгресом США. Станом на зараз вони взяли більшість місць як у Сенаті, так і в Палаті представників.

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