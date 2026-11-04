Відповідальна за підтримку України залишається в Конгресі США

Співголова групи підтримки України в Палаті представників Марсі Каптур залишається в Конгресі США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News 5 Cleveland.
Згідно з неофіційними результатами виборів, деократка Марсі Каптур перемогла претендента від Республіканської партії Дерека Мерріна та кандидатку від незалежної партії Кеті Маккінстрі на виборах до 9-го округу Конгресу штату Огайо.
Каптур зіткнулася з географічними труднощами напередодні цих виборів після того, як перерозподіл округів штату у 2024 році змістив межі округу більш республіканськими.
Зі своєю перемогою вона залишається жінкою з найдовшим терміном перебування на посаді в Палаті представників США. Каптур служить мешканцям північно-західного Огайо понад чотири десятиліття, вперше її обрали у 1983 році.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у новому складі Конгресу США не буде низки ключових прихильників України. Частина з них не балотувалася, інші програли праймеріз або ризикують втратити місця на виборах 3 листопада.
Під загрозою переобрання опинилася демократка Марсі Каптур, співголова Групи підтримки України в Палаті представників. Після зміни меж її виборчого округу вона потрапила в зону високого ризику.
За результатами виборів, демократи отримали повний контроль над Конгресом США. Станом на зараз вони взяли більшість місць як у Сенаті, так і в Палаті представників.