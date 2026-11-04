Ответственная за поддержку Украины остается в Конгрессе США

Согласно неофициальным результатам выборов, деократка Марси Каптур победила претендента от Республиканской партии Дерека Меррина и кандидата от независимой партии Кэти Маккинстри на выборах в 9-й округ Конгресса штата Огайо.

Каптур столкнулась с географическими трудностями накануне этих выборов после того, как перераспределение округов штата в 2024 году сместило границы округа более республиканскими.

Со своей победой она остается женщиной с самым длинным сроком пребывания в Палате представителей США. Каптур служит жителям северо-западного Огайо более четырех десятилетий, впервые ее избрали в 1983 году.