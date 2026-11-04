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Ответственная за поддержку Украины остается в Конгрессе США

12:38 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: Марси Каптур (Getty Images)

Сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей Марси Каптур остается в Конгрессе США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News 5 Cleveland.

Согласно неофициальным результатам выборов, деократка Марси Каптур победила претендента от Республиканской партии Дерека Меррина и кандидата от независимой партии Кэти Маккинстри на выборах в 9-й округ Конгресса штата Огайо.

Каптур столкнулась с географическими трудностями накануне этих выборов после того, как перераспределение округов штата в 2024 году сместило границы округа более республиканскими.

Со своей победой она остается женщиной с самым длинным сроком пребывания в Палате представителей США. Каптур служит жителям северо-западного Огайо более четырех десятилетий, впервые ее избрали в 1983 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что в новом составе Конгресса США не будет ряда ключевых сторонников Украины. Часть из них не баллотировалась, другие проиграли праймериз или рискуют лишиться места на выборах 3 ноября.

Под угрозой переизбрания оказалась демократ Марси Каптур, сопредседатель Группы поддержки Украины в Палате представителей. После смены границ ее избирательного округа она попала в зону высокого риска.

По результатам выборов, демократы получили полный контроль над Конгрессом США. По состоянию на сегодняшний день они взяли большинство мест как в Сенате, так и в Палате представителей.

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