Відповідальна за підтримку України залишається в Конгресі США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News 5 Cleveland .

Згідно з неофіційними результатами виборів, деократка Марсі Каптур перемогла претендента від Республіканської партії Дерека Мерріна та кандидатку від незалежної партії Кеті Маккінстрі на виборах до 9-го округу Конгресу штату Огайо.

Каптур зіткнулася з географічними труднощами напередодні цих виборів після того, як перерозподіл округів штату у 2024 році змістив межі округу більш республіканськими.

Зі своєю перемогою вона залишається жінкою з найдовшим терміном перебування на посаді в Палаті представників США. Каптур служить мешканцям північно-західного Огайо понад чотири десятиліття, вперше її обрали у 1983 році.