ua en ru
Ср, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Ответственная за поддержку Украины остается в Конгрессе США

12:38 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Ответственная за поддержку Украины остается в Конгрессе США Фото: Марси Каптур (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей Марси Каптур остается в Конгрессе США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News 5 Cleveland.

Согласно неофициальным результатам выборов, деократка Марси Каптур победила претендента от Республиканской партии Дерека Меррина и кандидата от независимой партии Кэти Маккинстри на выборах в 9-й округ Конгресса штата Огайо.

Каптур столкнулась с географическими трудностями накануне этих выборов после того, как перераспределение округов штата в 2024 году сместило границы округа более республиканскими.

Со своей победой она остается женщиной с самым длинным сроком пребывания в Палате представителей США. Каптур служит жителям северо-западного Огайо более четырех десятилетий, впервые ее избрали в 1983 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что в новом составе Конгресса США не будет ряда ключевых сторонников Украины. Часть из них не баллотировалась, другие проиграли праймериз или рискуют лишиться места на выборах 3 ноября.

Под угрозой переизбрания оказалась демократ Марси Каптур, сопредседатель Группы поддержки Украины в Палате представителей. После смены границ ее избирательного округа она попала в зону высокого риска.

По результатам выборов, демократы получили полный контроль над Конгрессом США. По состоянию на сегодняшний день они взяли большинство мест как в Сенате, так и в Палате представителей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Помощь Украине Выборы в США Конгресс США
Новости
Демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса США
Демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса США
Аналитика
План Б для границы. Как Украина готовит перенос пунктов пропуска в страны ЕС, – интервью с Деркачом
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина План Б для границы. Как Украина готовит перенос пунктов пропуска в страны ЕС, – интервью с Деркачом