Ответственная за поддержку Украины остается в Конгрессе США
Сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей Марси Каптур остается в Конгрессе США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News 5 Cleveland.
Согласно неофициальным результатам выборов, деократка Марси Каптур победила претендента от Республиканской партии Дерека Меррина и кандидата от независимой партии Кэти Маккинстри на выборах в 9-й округ Конгресса штата Огайо.
Каптур столкнулась с географическими трудностями накануне этих выборов после того, как перераспределение округов штата в 2024 году сместило границы округа более республиканскими.
Со своей победой она остается женщиной с самым длинным сроком пребывания в Палате представителей США. Каптур служит жителям северо-западного Огайо более четырех десятилетий, впервые ее избрали в 1983 году.
Напомним, ранее мы сообщали, что в новом составе Конгресса США не будет ряда ключевых сторонников Украины. Часть из них не баллотировалась, другие проиграли праймериз или рискуют лишиться места на выборах 3 ноября.
Под угрозой переизбрания оказалась демократ Марси Каптур, сопредседатель Группы поддержки Украины в Палате представителей. После смены границ ее избирательного округа она попала в зону высокого риска.
По результатам выборов, демократы получили полный контроль над Конгрессом США. По состоянию на сегодняшний день они взяли большинство мест как в Сенате, так и в Палате представителей.