Відповідальна гра у країнах Америки: Slot City продовжує підтримку міжнародних досліджень

Громадська спілка "Центр відповідальної гри" за підтримки ТОВ "Олл Сіті Геймс" (бренд Slot City) проаналізувала підходи до відповідальної гри в Мексиці, Чилі та Бразилії. Американський напрям завершив другий етап міжнародного проєкту, що охопив 12 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ЦВГ .

Раніше фахівці Центру розглянули практики дев’яти держав: Британії, Норвегії, Польщі, Японії, В’єтнаму, Південної Кореї, Литви, Казахстану і Грузії.

Під час першого етапу експерти вивчили досвід понад 30 держав. Директорка "Центру відповідальної гри" Ольга Ісаєва пояснила цінність такого порівняння.

"Вивчаючи досвід різних країн, ми бачимо, як принципи відповідальної гри втілюються в конкретних рішеннях. Ці знання створюють основу для обговорення та вдосконалення підходів в Україні", - зазначила вона.

Ольга Ісаєва (фото: "Центр відповідальної гри")

Що відомо про іноземні підходи?

Мексика вбудовує інструменти відповідальної гри безпосередньо в цифрові платформи. Уже під час реєстрації система пропонує встановити ліміти на поповнення рахунку, згодом доступні миттєве самообмеження та блокування акаунта.

Онлайн-оператори ідентифікують кожного користувача ще до початку гри. Наземні заклади оснащені інформаційними стендами із правилами ігор і контактами центрів допомоги.

Чилійська модель зосереджена на наземних казино. Під час відбору заявок оцінюють внесок закладу в туристичну пропозицію території. Постер із правами гравців розміщують у кожному казино. Самообмеження діє безстроково, ініціювати його зняття можна через шість місяців.

25 вересня 2026 року президент Бразилії запровадив тимчасове припинення ставок із фіксованими коефіцієнтами та онлайн-ігор. Рішення не стосується законних лотерей і потребує схвалення Національного конгресу.

За попередньою моделлю оператори відстежували активність гравців від реєстрації. Користувачі могли призупинити гру до шести тижнів, установити часові обмеження та ліміт програшу. Особу підтверджували розпізнаванням обличчя, а показник RTP був доступний до гри.

Різниця американських моделей

Три американські моделі відрізняються історією розвитку та принципами роботи, однак усі передбачають інструменти, що допомагають гравцям контролювати власну ігрову поведінку. Разом із дев’ятьма країнами, розглянутими раніше, вони формують загальну картину другого етапу дослідження.

Павло Чиклікчи (фото: Slot City)

"Дослідження країн Америки завершило другий етап проєкту, який ми підтримуємо. За цей час Центр відповідальної гри зібрав велику базу міжнародного досвіду, до якої кожна нова країна додає власні рішення", - сказав власник ТОВ "Олл Сіті Геймс" (бренд Slot City), ІТ-інвестор та підприємець Павло Чиклікчи.

"Ці напрацювання показують, наскільки природно в нових моделях інструменти відповідальної гри стають частиною самого продукту", - додав він, наголосивши, що підтримка відповідного проєкту залишається внеском у розвиток галузі.