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Відповідає за ППО Москви. Росіяни заявили, що помітили дрони над військовою частиною

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Нова Москва, Понеділок 13 березня 2023 10:36
Відповідає за ППО Москви. Росіяни заявили, що помітили дрони над військовою частиною Фото: у Підмосков'ї біля військової частини помітили дрони (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Біля військової частини в Підмосков'ї помітили три невідомі безпілотники. Ця частина забезпечують протиповітряну та протиракетну оборону столиці Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російський Telegram-канал Mash.

Йдеться про військову частину Повітряно-космічних військ РФ у Новій Москві. За даними ЗМІ, дрони вели спостереження за частиною.

Видання зазначає, що дрони піднялися в повітря з лісосмуги та трималися на висоті 200 метрів. У небі над військовою частиною безпілотники знизилися, прокрутились і полетіли.

"Правоохоронці обстежили ліс, але слідів операторів дрона не знайшли. БПЛА були солідного розміру та обладнані біло-червоними сигнальними вогнями", - йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, наступного дня один із дронів був помічений неподалік військової частини. Він летів у бік АЗС "Татнафта" поблизу поселення Краснопахорське.

Нагадаємо, раніше в Росії заявили, що за 10 метрів від об'єкта "Газпрому" в Підмосков'ї впав безпілотник.

Також повідомлялося, що в Росії заявили про падіння "невідомого літального апарату". Інцидент стався у Республіці Адигея.

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