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Відповідає націнтересам. Салліван відповів на заклики республіканців припинити підтримку України

Фото: радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Допомога Україні співпадає з інтересами національної безпеки США, тому адміністрація президента продовжить приділяти їй увагу.

Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укрінформ.

Коментуючи заяви деяких республіканців на цю тему, він заявив, що "чув голоси, які стверджували, що США має зосередитись на тому, що відбувається вдома". Однак, зазначив Салліван, попередні президенти країни, як від Демократичної, так і від Республіканської партії, діяли одразу на обох напрямках.

"Ми можемо дбати про наших людей всередині країни та робити далекосяжні інвестиції в наш середній клас, щоби мати добре оплачувану роботу на майбутні роки й десятиліття, а також відстоювати цінності в усьому світі, які ми поважаємо, в тому числі цінності свободи та свободу народу України",- сказав він.

Салліван підкреслив, що США мають "суттєві зобов'язання" по всьому світу, які "безпосередньо стосуються національної безпеки та добробуту людей у цій країні", і Америка виконає ці зобов'язання.

Нагадаємо, що 19 квітня США оголосили про надання Україні нового озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги.

А попередній пакет військової допомоги Україні США анонсували 4 квітня. До нього увійшло озброєння вартістю близько 2,6 млрд доларів.

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